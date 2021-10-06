Губернатор Псковской области обратил внимание на наполняемость сведениями регионального госреестра недвижимости

19:36, 06 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с руководителем регионального управления Росреестра Олесей Ребеко.



В настоящее время в Псковской области учтено свыше 1 млн объектов недвижимости, более 30% из которых не имеют сведений о правообладателе. Процент приостановлений кадастрового учета составляет 20% от общего количества заявлений.



По итогам анализа, проведенного специалистами Росреестра, установлены две основные причины: низкий уровень профессионализма части кадастровых инженеров, недостаточное межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления с региональным управлением федеральной службы, в том числе посредством электронного документооборота.

Михаил Ведерников поручил провести ряд мероприятий, направленных на увеличение уровня взаимодействия органов местного самоуправления с Росреестром.



Вторым вопросом на встрече обсудили развитие электронных услуг Росреестра в Псковской области.

«В настоящее время федеральным органом и Правительством РФ поставлена задача перевести в электронную форму 100% услуг, касающихся оформления ипотечного кредита и регистрации договоров участия в долевом строительстве. Оба сервиса удобны для граждан, в том числе, с точки зрения сроков исполнения», - обратила внимание Олеся Ребеко и проинформировала, что в настоящее время в работу по второму пункту включена только одна строительная компания региона.

Михаил Ведерников поручил провести совещание с застройщиками по активизации их взаимодействия с региональным управлением Росреестра в части регистрации договоров участия в долевом строительстве.