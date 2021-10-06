Псковская область приняла участие в тренировке по гражданской обороне
Псковская область приняла участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
По легенде во время учений в результате применения средств поражения по объекту хранения и распределения горюче-смазочных материалов произошел розлив нефтепродуктов, разрушение двух административных зданий и возгорание трех резервуаров с топливом, организовав угрозу распространения пожара на жилые постройки.
На место происшествия были направлены дежурные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона города, бригады скорой медицинской помощи, дежурная группа псковского поисково-спасательного отряда, подразделение Роспотребнадзора, наряды ГИБДД, полиции и другие группы быстрого реагирования.
Люди были спасены, условная чрезвычайная ситуация ликвидирована.
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