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Псковская область приняла участие в тренировке по гражданской обороне

В Псковской области прошли учения по гражданской обороне. Фото скрин видео

Псковская область приняла участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По легенде во время учений в результате применения средств поражения по объекту хранения и распределения горюче-смазочных материалов произошел розлив нефтепродуктов, разрушение двух административных зданий и возгорание трех резервуаров с топливом, организовав угрозу распространения пожара на жилые постройки.

На место происшествия были направлены дежурные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона города, бригады скорой медицинской помощи, дежурная группа псковского поисково-спасательного отряда, подразделение Роспотребнадзора, наряды ГИБДД, полиции и другие группы быстрого реагирования.

Люди были спасены, условная чрезвычайная ситуация ликвидирована.

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