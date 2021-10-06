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5 октября скончался псковский архитектор Владимир Бессонов

Умер Владимир Бессонов.

5 октября 2021 года скончался заслуженный архитектор РФ Владимир Бессонов. Об этом ПАИ сообщили его коллеги.

Владимир Иванович родился 5 октября 1949 года в деревне Баклуши Доволенского района Новосибирской области.

В 1972 году окончил архитектурный факультет Новосибирского строительного института. После окончания института работал в проектных институтах Новосибирска, занимался проектированием городов Усть-Илимска и Барнаула.

С 1977 года работал в столице Молдавии – Кишиневе, где по его проектам построены площадь Освобождения, комплекс строительного института, исторический музей Молдавии, жилой район Будешты и др.  Неоднократный победитель Международного конкурса «Зодчество» и других международных и республиканских архитектурных конкурсов.

В Пскове работал с 1990 года в различных организациях на разных должностях, в том числе главным архитектором головного института Псковской области, института «Псковгражданпроект».

С 1998 года по 2001 год занимал высокую государственную должность – Главный архитектор Псковской области.

В Пскове по его проектам возведен комплекс зданий Центрального и Сберегательного банков на Октябрьском проспекте, банка на Рижском проспекте, здание Пенсионного фонда, ряд жилых домов в городе Пскове и области, пансионат отдыха Центробанка в посёлке Кривск Печорского района и другие объекты.

Отпевание пройдёт 7 октября в 11:00 в храме святого благоверного князя Александра Невского.

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