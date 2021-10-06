Пожарные ликвидировали возгорание балкона в Пскове
В Пскове на улице Розы Люксембург, 27 в жилом доме на 3 этаже произошло возгорание балкона. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка».
Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседние балконы.
Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции совместно с пожарной охраной.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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