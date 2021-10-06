Пожарные ликвидировали возгорание балкона в Пскове

21:56, 06 октября 2021, ПАИ

В Пскове на улице Розы Люксембург, 27 в жилом доме на 3 этаже произошло возгорание балкона. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседние балконы.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции совместно с пожарной охраной.

Обстоятельства произошедшего выясняются.