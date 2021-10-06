Сегодня в Великих Луках прошёл рейд по соблюдению горожанами масочного режима

22:48, 06 октября 2021, ПАИ

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 по региону 5 октября в Великих Луках прошел рейд по соблюдению масочного режима в общественных местах. Сотрудники Роспотребнадзора, Комитета потребительского рынка и полиции города посетили места массовых скоплений людей – ТЦ «Апельсин», остановку у драмтеатра и проверили наличие масок у горожан. Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

К великолучанам обратился начальник территориального отдела Роспотребнадзора в городе Великие Луки Максим Максимов:

«С начала сентября в Великих Луках и на всем юге Псковской области регистрируется подъем заболеваемости коронавирусом. В связи с этим хочется обратиться к жителям города с просьбой строго соблюдать все санитарно-профилактические меры, в том числе ношение масок, так как заболеваемость растет очень серьезно. Наши медицинские работники очень загружены работой. Соблюдайте противоковидные меры. Хочется напомнить об ответственности за неношение масок в общественных местах».



Председатель Комитета потребительского рынка Виктор Тамгин дал комментарий по поводу соблюдения противоэпидемических мер:



«В связи с ростом коронавирусной инфекции, поступило распоряжение от губернатора усилить масочный контроль. Есть очень много людей, которые соблюдают масочный режим. Однако есть и те, кто не понимает ответственность или принципиально не носит и не собирается носить маски. Поэтому хочется обратиться к жителям – давайте соблюдать все нормы закона».