Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сегодня в Великих Луках прошёл рейд по соблюдению горожанами масочного режима

Рейд в Великих луках выявлял горожан без масок. Фото Великолукская правда. Новости

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 по региону 5 октября в Великих Луках прошел рейд по соблюдению масочного режима в общественных местах. Сотрудники Роспотребнадзора, Комитета потребительского рынка и полиции города посетили места массовых скоплений людей – ТЦ «Апельсин», остановку у драмтеатра и проверили наличие масок у горожан. Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

К великолучанам обратился начальник территориального отдела Роспотребнадзора в городе Великие Луки Максим Максимов:

«С начала сентября в Великих Луках и на всем юге Псковской области регистрируется подъем заболеваемости коронавирусом. В связи с этим хочется обратиться к жителям города с просьбой строго соблюдать все санитарно-профилактические меры, в том числе ношение масок, так как заболеваемость растет очень серьезно. Наши медицинские работники очень загружены работой. Соблюдайте противоковидные меры. Хочется напомнить об ответственности за неношение масок в общественных местах».

Председатель Комитета потребительского рынка Виктор Тамгин дал комментарий по поводу соблюдения противоэпидемических мер:

«В связи с ростом коронавирусной инфекции, поступило распоряжение от губернатора усилить масочный контроль. Есть очень много людей, которые соблюдают масочный режим. Однако есть и те, кто не понимает ответственность или принципиально не носит и не собирается носить маски. Поэтому хочется обратиться к жителям – давайте соблюдать все нормы закона».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

06 октября 2021

Отец вундеркинда Алисы Тепляковой уверен, что в МГУ тормозят обучение дочки
06 октября 2021

Сегодня в Великих Луках прошёл рейд по соблюдению горожанами масочного режима
06 октября 2021

В Финском парке появилось новое украшение – светящиеся ивы
06 октября 2021

Скончался псковский архитектор Владимир Бессонов
06 октября 2021

Псковская область приняла участие в тренировке по гражданской обороне
06 октября 2021

Губернатор Псковской области обратил внимание на наполняемость сведениями регионального госреестра недвижимости
06 октября 2021

«Университетские классы» для школьников снова заработали в ПсковГУ
06 октября 2021

Фоторепортаж: а листочек с берёзки упал на плечо

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...