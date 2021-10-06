Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отец вундеркинда Алисы Тепляковой уверен, что в МГУ тормозят обучение дочки

Отец Алисы Тепляковой не доволен позицией ректората МГУ. Фото Палач

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, которая экстерном закончила школу и поступила на платное обучение в МГУ,  заявил о проблемах с учебным заведением, сообщает интернет- издание «Палач». Папа уверен, что его дочке-уникуму мешают учиться. У семьи Тепляковых появились противники, которым не очень нравится проект ускоренного обучения.

«Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет», – расстраивается Евгений Тепляков. 

«Мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы», – описал Тепляков-старший позицию ректората.

По словам отца, в вузе настроены против индивидуального обучения экстерном. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

06 октября 2021

Отец вундеркинда Алисы Тепляковой уверен, что в МГУ тормозят обучение дочки
06 октября 2021

Сегодня в Великих Луках прошёл рейд по соблюдению горожанами масочного режима
06 октября 2021

В Финском парке появилось новое украшение – светящиеся ивы
06 октября 2021

Скончался псковский архитектор Владимир Бессонов
06 октября 2021

Псковская область приняла участие в тренировке по гражданской обороне
06 октября 2021

Губернатор Псковской области обратил внимание на наполняемость сведениями регионального госреестра недвижимости
06 октября 2021

«Университетские классы» для школьников снова заработали в ПсковГУ
06 октября 2021

Фоторепортаж: а листочек с берёзки упал на плечо

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...