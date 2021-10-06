Отец вундеркинда Алисы Тепляковой уверен, что в МГУ тормозят обучение дочки

23:15, 06 октября 2021, ПАИ

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, которая экстерном закончила школу и поступила на платное обучение в МГУ, заявил о проблемах с учебным заведением, сообщает интернет- издание «Палач». Папа уверен, что его дочке-уникуму мешают учиться. У семьи Тепляковых появились противники, которым не очень нравится проект ускоренного обучения.



«Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет», – расстраивается Евгений Тепляков.



«Мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы», – описал Тепляков-старший позицию ректората.



По словам отца, в вузе настроены против индивидуального обучения экстерном.