Губернатор Курской области пообещал лишить денежных дотаций районы, которые плохо вакцинируются

23:30, 06 октября 2021, ПАИ

Власти Курской области пообещали лишить дотаций из областного бюджета на благоустройство и ремонт автомобильных дорог в 2022 году те районы, которые плохо прививаются.Об этом сообщает ТАСС.

«Те районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, те районы в 2022 году за исключением национальных проектов полностью будут исключены из областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог», - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.



А от темпов вакцинации отстаёт почти половина районов - 13 из 28.