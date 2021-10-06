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Общество

Губернатор Курской области пообещал лишить денежных дотаций районы, которые плохо вакцинируются

Власти Курской области пообещали лишить дотаций из областного бюджета на благоустройство и ремонт автомобильных дорог в 2022 году те районы, которые плохо прививаются.Об этом сообщает ТАСС.  

«Те районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, те районы в 2022 году за исключением национальных проектов полностью будут исключены из областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог», - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

А от темпов вакцинации отстаёт почти половина районов - 13 из 28.

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