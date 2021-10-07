Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

07:19, 07 октября 2021, ПАИ

Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области — на этот раз в Снетогорском женском монастыре. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. COVID-19 зарегистрирован у 13 монахинь.

По его словам, уровень заболеваемости по-прежнему высокий. Глава региона призвал беречь себя и соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Всего в регионе подтверждено 51 787 случаев коронавируса, в том числе 209 — за прошедшие сутки. Выздоровели 43 949 человек, из них 117 — за минувшие 24 часа. Болезнь унесла жизни 805 пациентов псковских медучреждений.

В регионе проведено 554 023 исследования на коронавирус.