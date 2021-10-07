Жительницу Пыталовского района осудили за мошенничество при получении соцвыплат

09:19, 07 октября 2021, ПАИ

В Пыталовском районе местная жительница осуждена за мошенничество при получении социальных выплат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

В июне прошлого года женщину оформила ежемесячную денежную выплату на несовершеннолетнего сына. При оформлении выплаты гражданка ознакомилась с обстоятельствами, влекущими ее прекращение, обязалась своевременно извещать органы, осуществляющие назначение и выплату пособия, об их наступлении. В сентябре того же года ребенок был помещен в школу-интернат на полное гособеспечение, что является основанием для прекращения выплаты.

Однако об этом факте женщина умолчала, и незаконно получила ежемесячную выплату за сентябрь и октябрь в размере более 11 тысяч рублей. Преступление было совершено подсудимой в период предоставленной ей отсрочки отбывания наказания за совершение тяжкого преступления в виде причинения тяжкого вреда здоровью гражданина.

Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ, а ранее назначенная отсрочка отменена. Окончательно подсудимой было назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.