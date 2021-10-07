Пригородный поезд Великие Луки – Себеж начнет курсировать 8 октября

09:45, 07 октября 2021, ПАИ

8 октября с целью развития железнодорожного сообщения на территории Псковской области, а также для удобства передвижения жителей начинает курсировать пригородный поезд по маршруту Великие Луки — Себеж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Движение по маршруту Великие Луки — Себеж будет осуществляться по пятницам и выходным дням. Отправление из Великих Лук — в 16:50, прибытие в Себеж — в 20:05. Время в пути составит 3 часа 15 минут.

В обратном направлении состав будет следовать по понедельникам и выходным дням. Отправление из Себежа назначено на 7:15, прибытие в Великие Луки — в 10:15. Время в пути — 3 часа.

Пригородный поезд Великие Луки — Себеж запущен в тестовом режиме до конца 2021 года. После проведения анализа пассажиропотока будет принято решение о дальнейшем курсировании поезда и его точном расписании.