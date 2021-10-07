83-летняя пенсионерка пропала в Бежаницком районе
В Бежаницком районе ищут пропавшую 83-летнюю женщину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Заявка на поиск пропавшей поступила от полиции 6 октября в 22:30. Женщина потерялась вблизи деревни Медведово. Поиски пропавшей продолжаются.
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