Автомобиль съехал в кювет в Пскове

09:57, 07 октября 2021, ПАИ

В Пскове на улице Литейной, 3 водитель Mitsubishi не справился с управлением и съехал в придорожный кювет, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что его «подрезала» машина.

На месте происшествия работают аварийно-спасательная служба, сотрудники ДПС и скорой помощи.

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.