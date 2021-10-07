Автомобиль съехал в кювет в Пскове
В Пскове на улице Литейной, 3 водитель Mitsubishi не справился с управлением и съехал в придорожный кювет, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что его «подрезала» машина.
На месте происшествия работают аварийно-спасательная служба, сотрудники ДПС и скорой помощи.
В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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