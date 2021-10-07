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Авиарейсы из Пскова за границу появятся после переговоров с перевозчиками - Салагаева

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с вице-губернатором Нинель Салагаевой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава региона попросил доложить о проработке маршрутной сети международного аэропорта Псков имени княгини Ольги на 2022 год. Нинель Салагаева отметила, что все направления, по которым сейчас летают самолеты из Пскова, сохранятся.

При этом основным приоритетом остается дальнейшее развитие маршрутной сети, в том числе по международным направлениям. Нинель Салагаева подчеркнула, что в этом вопросе есть прогресс. В частности, в летний период у жителей региона может появиться возможность отправиться из Пскова не только на отечественные, но и на зарубежные курорты. Окончательный перечень направлений будет сформирован после завершения переговоров с перевозчиками, согласования технических вопросов, а также оценки эпидемиологической обстановки в ситуации с пандемией COVID-19.

Михаил Ведерников подчеркнул, что международные направления должны привлечь большее внимание к аэропорту Пскова, что позволит кратно увеличить пассажиропоток. Губернатор напомнил, что для выхода на самоокупаемость через воздушную гавань должны проходить более 130 тысяч пассажиров в год. Превышение этого показателя также позволит актуализировать вопрос строительства нового терминала аэропорта взамен действующего.

Также Салагаева доложила о мероприятиях по выведению из непростого финансового положения муниципальной гостиницы «Дружба» — одного из самых популярных мест размещения в Пушкинских Горах. Важным вопросом в этом плане стало погашение задолженности предприятия за теплоснабжение объекта. При поддержке губернатора в части выделения средств муниципалитету из резервного фонда администрации региона удалось ситуацию урегулировать.

В настоящее время помещения гостиницы отапливаются, что позволит принимать гостей в зимний период и поддерживать экономику предприятия в положительной зоне.

Глава региона в свою очередь отметил необходимость в грамотном выстраивании работы гостиницы с учетом противовирусных регламентов, а также подчеркнул, что нельзя допустить накопления задолженности за потребленные ресурсы в зимний период. Основной задачей, по словам губернатора, остается сохранение рабочих мест и поиск возможностей для модернизации гостиницы.

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