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Общество

Суд обязал собственника земельного участка в Невельском районе снести забор у озера

В Невельском районе по иску прокурора собственника земельного участка обязали снести забор, препятствующий проходу граждан к озеру Бурново. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Владелец участка, располагающегося возле озера, установил забор, уходящий до пяти метров вглубь озера. Ограждение препятствовало свободному передвижению граждан и присоединяло часть водного объекта к земельному участку, принадлежащему собственнику, что незаконно.

Суд направил исковое заявление с целью обязать собственника земельного участка убрать самовольно установленную конструкцию. Судом исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме.

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