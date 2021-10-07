Суд обязал собственника земельного участка в Невельском районе снести забор у озера

10:17, 07 октября 2021, ПАИ

В Невельском районе по иску прокурора собственника земельного участка обязали снести забор, препятствующий проходу граждан к озеру Бурново. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Владелец участка, располагающегося возле озера, установил забор, уходящий до пяти метров вглубь озера. Ограждение препятствовало свободному передвижению граждан и присоединяло часть водного объекта к земельному участку, принадлежащему собственнику, что незаконно.

Суд направил исковое заявление с целью обязать собственника земельного участка убрать самовольно установленную конструкцию. Судом исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме.