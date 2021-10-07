Вышку мобильной связи устанавливают в деревне Стехново Новоржевского района

10:30, 07 октября 2021, ПАИ

В деревне Стехново Новоржевского района идут работы по установке и подключению вышки мобильной связи. Об этом пишет районная газета «Земля новоржевская».

Уточняется, что вышка сможет обеспечивать жителей устойчивой мобильной связью и интернетом от одного из операторов в радиусе от 1,5 до двух километров.

«Для жителей Стехнова и близлежащих деревень это радостное событие, - сказал глава Выборской волости Ольга Васильева. - С нетерпением будем ждать, когда устойчивая связь заработает».

Вскоре вышки мобильной связи в Новоржевском районе появятся в деревнях Дубровы и Жадрицы.

Поручение установить базовые станции в 10 населенных пунктах Псковской области в 2021 году Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по результатам поездки в Псковскую область 18 февраля.