Два 30-местных катера для сообщения с Талабскими островами вскоре прибудут в Псков

11:14, 07 октября 2021, ПАИ

В Псковскую область вскоре поставят два 30-местных катера для организации пассажирского сообщения и повышения транспортной доступности Талабских островов. Закупка судов осуществлена по проекту «Общее Чудское озеро — 2» в рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014–2020 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Оба катера успешно прошли испытания в Костроме. Проверка состоялась при участии представителей администрации Псковского района и завода - производителя судов. Катера укомплектованы в соответствии с техническим заданием. В настоящий момент они опломбированы и готовятся к отправке.

Движение катеров по маршруту начнется в навигационный период 2022 года.

Ранее в деревне Толбица Псковского района начато строительство причала для обслуживания 2 муниципальных катеров с понижающим понтоном для учета уровня воды в водоеме в реке Толба. Дополнительно к причалу монтирован понтон для небольших лодок на 30 парковочных мест. Еще две подобные конструкции установлены на островах Залита и Белова.

До навигационного периода - 2022 в деревне Толбица будет завершено благоустройство территории причала, а также обустройство дополнительной площадки площадью 600 м кв. с покрытием из брусчатки для проведения мероприятий.