Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Елена Припутенко: Школы могут вернуться к очному обучению с соблюдением всех мер

И. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметила, что школы в ближайшее время могут вернуться к обычному режиму работы, но с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Одновременно с этим спикер отметила, что школам нужно обязательно обеспечить прохождение учащимися термометрии на входе, обработку рук антисептиком, более внимательно реагировать на обращения детей в случае ухудшения состояния здоровья.   

«С введением дистанционного обучения в сфере образования выполнена главная задача – прерваны цепочки заражений, - подчеркнула Елена Припутенко, - теперь очень важно стабилизировать ситуацию после возвращения к очной учёбе. В этой связи я бы попросила родителей в этот период постараться ограничить контакты между детьми после школы, особенно не допускать посещения торговых центров, носить маски, лучше после школы оставаться дома».

И. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области также добавила, что в складывающихся непростых эпидемических условиях, когда сфера здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, вновь перепрофилируются больницы, важно рассмотреть положительный опыт других регионов по сдерживанию распространения коронавируса.

Напомним, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 4 октября все школы, колледжи, а также учреждения допобразования некоторых муниципалитетов переводятся в формат дистанционного обучения до 11 октября. Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что в регионе растет доля заболевших коронавирусом школьников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

07 октября 2021

Пушкиногорский конь Туман ищет наставника для обучения «премудростям»
07 октября 2021

Юлия Колесова назвала обучение в продюсерском центре СО НКО полезным опытом
07 октября 2021

Снимающие фильмы в Псковской области кинокомпании получат субсидии
07 октября 2021

Учёные объяснили любовь женщин к теплу
07 октября 2021

Валентина Терешкова может возглавить думскую комиссию по этике
07 октября 2021

Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области
07 октября 2021

В России выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом с начала года
07 октября 2021

Елена Припутенко рекомендовала рассмотреть введение QR-кодов в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...