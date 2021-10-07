Елена Припутенко: Школы могут вернуться к очному обучению с соблюдением всех мер

11:18, 07 октября 2021, ПАИ

И. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметила, что школы в ближайшее время могут вернуться к обычному режиму работы, но с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Одновременно с этим спикер отметила, что школам нужно обязательно обеспечить прохождение учащимися термометрии на входе, обработку рук антисептиком, более внимательно реагировать на обращения детей в случае ухудшения состояния здоровья.

«С введением дистанционного обучения в сфере образования выполнена главная задача – прерваны цепочки заражений, - подчеркнула Елена Припутенко, - теперь очень важно стабилизировать ситуацию после возвращения к очной учёбе. В этой связи я бы попросила родителей в этот период постараться ограничить контакты между детьми после школы, особенно не допускать посещения торговых центров, носить маски, лучше после школы оставаться дома».

И. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области также добавила, что в складывающихся непростых эпидемических условиях, когда сфера здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, вновь перепрофилируются больницы, важно рассмотреть положительный опыт других регионов по сдерживанию распространения коронавируса.

Напомним, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 4 октября все школы, колледжи, а также учреждения допобразования некоторых муниципалитетов переводятся в формат дистанционного обучения до 11 октября. Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что в регионе растет доля заболевших коронавирусом школьников.