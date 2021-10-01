В Псковской области растёт доля заболевших коронавирусом школьников

06:53, 01 октября 2021, ПАИ

В Псковской области очень быстро растёт доля школьников в общем числе заболеваемости. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«В этой части наши показатели кратно выше среднероссийских. Дети чаще всего болеют в лёгкой форме, но в силу своей социальной активности они быстро становятся переносчиками заболевания для своих друзей, родных и близких», - отметил глава региона.

Поэтому принято решение в 14 муниципальных образованиях с наиболее высокой заболеваемостью ввести дистанционное обучение сроком на одну неделю. Это Псков и Псковский район, Великие Луки и Великолукский район, а также несколько райцентров: Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель и Новосокольники.

Дистанционка вводится в школах и колледжах. Для младших классов будут работать дежурные группы. Детские садики работают в прежнем режиме, уточнил губернатор.