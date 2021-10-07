Совершенствование законодательства по адаптации бывших заключенных обсудил Дмитрий Шахов с Еленой Бибиковой

11:25, 07 октября 2021, ПАИ

В Москве в здании Совета Федерации России прошли встречи уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова с сенаторами Российской Федерации Маргаритой Павловой и Еленой Бибиковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В ходе встречи с заместителем председателя комитета по социальной политике Совета Федерации, сенатором России Еленой Бибиковой стороны обсудили предложения по совершенствованию федерального законодательства по вопросам ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в целях предотвращения повторного совершения ими преступлений. Актуальность данной темы неоднократно поднималась на различных встречах государственными правозащитниками и общественными организациями, осуществляющих деятельность в этой сфере. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина этой теме особое внимание было уделено и федеральными органами исполнительной власти, а также полномочными представителями президента РФ в федеральных округах. Актуальность данной проблемы подтверждается, как подчеркнул псковский омбудсмен Дмитрий Шахов, ещё и соответствующей статистикой, которая примерно одинакова по всем регионам России. Так с 2017 года по 2020 год в Псковской области растёт число выявленных лиц, ранее совершивших преступления (2381, 2383, 2488, 2567). Рост преступлений в указанный период времени среди лиц данной группы отмечается по преступлениям, относящимся к категориям небольшой тяжести и особо тяжкие.

В целях предотвращения повторного совершения лицами, освободившимися из мест лишения свободы, преступлений и повышения эффективности государственной политики в сфере ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации указанных граждан региональные уполномоченные по правам человека и федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова обстоятельно обсудили эту проблему и пути её решения на заседании всероссийского Координационного совета, который прошел в мае 2021 года в Красноярске.

В ходе встречи с членом комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, сенатором России Маргаритой Павловой Дмитрий Шахов обсудил вопросы повышения эффективности государственной политики, направленной на увековечение памяти о событиях Великой Отечественной войны и подвигах воинов Красной Армии и тружеников тыла, в том числе и среди молодого поколения граждан России. Псковский омбудсмен также обсудил соблюдение прав граждан РФ при призыве на воинскую службу и работу военкоматов в этом направлении, а также дополнительные меры, направленные на защиту прав граждан, проживающих в малонаселённых пунктах и в сельской местности, в сфере здравоохранения, в части создания условий для закрепления кадров молодых специалистов на этих территориях.

В завершение беседы уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов поблагодарил Маргариту Павлову за личную оперативную помощь в предоставлении важных архивных документов и личных материалов из жизни псковских воинов 141-й стрелковой дивизии Красной Армии, необходимых для подготовки к изданию книги участника Великой Отечественной войны, генерал-майора Я. И. Тонконогова «Два дня Подвысокинской были». По просьбе координатора сообщества потомков воинов 141-й стрелковой дивизии РККА Евгения Федорченко Дмитрий Шахов вручил сенатору России Маргарите Павловой подарочный экземпляр издания.

По словам Дмитрия Шахова, уникальная историческая книга написана командиром дивизии Красной Армии и посвящена героическим подвигам и самоотверженности воинов Красной Армии в самый тяжёлый и трагический начальный период (июнь - август 1941 года) Великой Отечественной войны. 21 июня 2021 года в Пскове - накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - в торжественной обстановке на первой встрече родственников воинов этой дивизии, принявшей на себя первые удары немецко-фашистских агрессоров 22 июня 1941 года, прошла первая презентация книги «Два дня Подвысокинской были», изданной при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.