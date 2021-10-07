«Пленные духи». Чего ожидать на премьере Псковского театра драмы

11:26, 07 октября 2021, ПАИ

19, 20 и 27 октября на большой сцене Псковского театра драмы состоится премьера спектакля «Пленные духи» – ироничной комедии о первой встрече поэта Александра Блока и дочери химика Менделеева Любови Дмитриевны. Над постановкой в Пскове работает Айрат Абушахманов, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан, главный режиссер Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури, автор таких нашумевших в театральном мире России спектаклей, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Черноликие», «Зулейха открывает глаза».

«Это игра. Это не Серебряный век в чистом виде, в исторически-документальном, это игра в Серебряный век через призму драматургов Пресняковых, которые с юмором подошли к известным фактам. Внешняя канва очень похожа на то, что было на самом деле: любовный треугольник Блок – Менделеева – Белый и даже дуэль, но эти факты подаются здесь не в трагическом ключе, а в комическом», – рассказал режиссер.

Спектакль «Пленные духи», по мнению постановщика, можно причислить к разряду так называемых умных комедий: «Это не комедия положений, смех здесь не возникает из-за подмен или переодеваний. В пьесе многое построено на текстовых шутках, на игре слов – это именно интеллектуальный юмор».

Несмотря на то что исторические события подаются в пьесе в анекдотическом, иногда в пародийном и гротесковом ключе, она не лишена вполне серьезного, даже трагического подтекста и передает дух времени. «Серебряный век – это предчувствие катастрофы, развала страны, войны. Когда я впервые читал пьесу, я воспринимал ее как обычную смешную безделушку, пока не дошел до финала, где возникает тема смерти. Это и есть предчувствие катастрофы: дальше будет революция, расстрелы, ссылки…» – объяснил Айрат Абушахманов.

Комедия «Пленные духи» – не узконаправленный спектакль для филологов, отмечают создатели: «Конечно, мы рассчитываем не только на филологов, историков и литературоведов, а надеемся и на обычного зрителя произвести впечатление. Просто зритель, который знаком с биографиями этих личностей, будет соотносить то, что происходит на сцене, с реальными фактами из их жизни, и на этих стыках считывать юмор. Но даже если зрители не будут знать совсем, кто такие Блок, Белый и Менделеев, спектакль у них всё равно сложится, просто в его основе будет другой пласт, другой юмор».

Напомним, что из-за новых предписаний губернатора Псковской области премьера спектакля «Пленные духи» перенесена на 19 и 20 октября (билеты на 9 и 10 октября соответственно действительны). Кроме того, небольшое количество билетов на эти даты, а также на 27 октября – в продаже.

В главных ролях в спектакле: народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, артисты Валентина Банакова, Екатерина Миронова, Александр Овчаренко, Максим Плеханов.

Айрат Абушахманов – главный режиссер Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури, заслуженный деятель искусств Башкортостана, режиссер десятков спектаклей в разных театрах страны, постановщик титулованного спектакля «Зулейха открывает глаза» (спектакль удостоен специальной премии жюри «Золотой маски»).

Над сценографией и костюмами к спектаклю работает Альберт Нестеров – заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», главный художник Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури, оформивший полсотни спектаклей в разных театрах страны, кавалер ордена Салавата Юлаева.

Спектаклем «Пленные духи» Псковский театр драмы начинает реализацию программы, связанной с национальными театрами России. Напомним, что в этом сезоне Псковская драма планирует сотрудничество с несколькими режиссерами, представляющими национальные регионы РФ. Следующим начнет работу над пьесой Булгакова «Зойкина квартира» известный якутский режиссер Сергей Потапов.