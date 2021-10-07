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Культура

Посвящённая эпохе Петра I олимпиада для школьников стартовала в Пскове

Псковская Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва объявила о старте двадцать четвёртой городской историко-краеведческой олимпиады школьников «Псков в эпоху Петра I: к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Олимпиада проводится при участии управления культуры и управления образования администрации Пскова, Псковского государственного университета, Псковского областного института повышения квалификации работников образования, Псково-Изборского объединенного музея-заповедника и Государственного архива Псковской области.

По словам организаторов, участники олимпиады получат возможность глубже изучить реформы Петра I, поразмышлять о том, как эти реформы повлияли на быт и культуру псковичей, больше узнать о пребывании Петра I на Псковской земле и о создании оборонительных сооружений для участия псковичей в Северной войне 1700-1721 годов, а также о том, как эти события отразились в краеведческой литературе.

Олимпиада будет проходить в три этапа. Первый продлится до 20 декабря, участники отвечают на вопросы, подготовленные оргкомитетом. После этого в каждой школе будет отобрано три лучших работы, авторы которых до 20 февраля смогут представить в оргкомитет рефераты для участия во втором этапе. 

Победители второго этапа будут приглашены до 30 марта на третий этап, который будет проходить в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва.

По итогам олимпиады победителям вручат один диплом первой степени, два диплома второй и три диплома третьей, а также ценные подарки авторам лучших работ второго и третьего этапов.

С положением об олимпиаде можно ознакомиться здесь.

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