Продюсирование НКО обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Как НКО оценить и повысить свою эффективность? Что такое продюсирование некоммерческих организаций и какая от него польза? Почему иногда полезно залезть в «окно»?
Об этом в медиацентре ПАИ рассказывают представители общественных организаций Псковской области – заместитель председателя Псковского отделения Российского детского фонда Юлия Колесова, руководитель Центра сопровождения НКО Псковской области Елена Николаева и руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев.
Участники поделятся своими впечатлениями, успехами и трудностями в прохождении внешней оценки организаций.
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