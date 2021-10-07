Продюсирование НКО обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

12:05, 07 октября 2021, ПАИ

Как НКО оценить и повысить свою эффективность? Что такое продюсирование некоммерческих организаций и какая от него польза? Почему иногда полезно залезть в «окно»?

Об этом в медиацентре ПАИ рассказывают представители общественных организаций Псковской области – заместитель председателя Псковского отделения Российского детского фонда Юлия Колесова, руководитель Центра сопровождения НКО Псковской области Елена Николаева и руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев.

Участники поделятся своими впечатлениями, успехами и трудностями в прохождении внешней оценки организаций.