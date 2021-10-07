Великолучанин должен организации 850 тысяч рублей

11:45, 07 октября 2021, ПАИ

Приставы передали арестованный автомобиль должника-великолучанина в счет частичного погашения задолженности перед юридической организацией, сообщает пресс-служба УФССП России по Псковской области.

В отношении мужчины возбуждено несколько исполнительных производств на сумму 850 тысяч рублей. Задолженность образовалась из-за неуплаты должником кредитов и налогов, а также административных штрафов ГИБДД.

Изъятый автомобиль смог погасить лишь половину задолженности. Работа по дальнейшему погашению долга продолжается.