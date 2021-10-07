Великолучанин должен организации 850 тысяч рублей
Приставы передали арестованный автомобиль должника-великолучанина в счет частичного погашения задолженности перед юридической организацией, сообщает пресс-служба УФССП России по Псковской области.
В отношении мужчины возбуждено несколько исполнительных производств на сумму 850 тысяч рублей. Задолженность образовалась из-за неуплаты должником кредитов и налогов, а также административных штрафов ГИБДД.
Изъятый автомобиль смог погасить лишь половину задолженности. Работа по дальнейшему погашению долга продолжается.
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