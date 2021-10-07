В России выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом с начала года

11:47, 07 октября 2021, ПАИ

В России выявили 27 550 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 31 декабря, пишет оперштаб Москвы.

За последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки зафиксировано 924 летальных исхода. От коронавируса вылечились 20 330 человек.

Всего с начала пандемии в России выявили 7 690 110 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 213 549 летальных исходов, выздоровели 6 799 230 человек.