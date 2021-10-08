Расправить крылья: псковичи спасли разбившую окно сову

09:07, 08 октября 2021, ПАИ

Соцсети пестрят постами с просьбой приютить бездомных кошек и собак, которые остро нуждаются в любящих хозяевах. А порой помощь людей нужна и тем, кто, казалось бы, привык жить обособленно. Речь идёт о диких животных и птицах, получающих травмы как в природных условиях, так и в результате жизнедеятельности человека. На днях в городе Дно Псковской области была найдена раненая сова, чуть не погибшая после столкновения с окном. Обозреватель Псковского агентства информации подключилась к операции по спасению краснокнижной птицы.

Счастливый случай

Вечером 4 октября я узнала, что в Дно найдена раненая сова. Она разбила двойную раму окна квартиры в самом центре города, по счастливой случайности не попала внутрь и упала в кусты. Наверное, это спасло ей жизнь — порезавшись о стёкла, сова могла пострадать гораздо сильнее. Неравнодушные местные жители приютили пернатого в пустующей квартире по соседству и стали звонить во все инстанции, хоть какое-то отношение имеющие к птицам. Что делать с совой, было совершенно не понятно — птица явно пострадала, была дезориентирована, прыгала на одной ноге, поджимала крылья, взлететь не могла.

За помощью я обратилась к знакомому специалисту, который держит хищных птиц, — Анне Москвиной. К счастью, она откликнулась и заявила о готовности приютить пострадавшую сову.

По фото в найдёныше опознали длиннохвостую неясыть, или уральскую. Несмотря на то что этот вид широко распространен в России, он занесен в Красную книгу РФ. Впервые длиннохвостую неясыть описали на Урале, отсюда и второе название. Эта птица обитает преимущественно в высокоствольных смешанных лесах со значительной примесью хвойных пород. Селится по окраинам лесных массивов, поблизости от больших полян, обширных вырубок, в разреженных лесах и колках. Как и почему она оказалась в жилом квартале райцентра — загадка.

К 6 октября она уже немного отошла от шока, поела куриных сердечек, которыми посоветовали кормить специалисты, даже пыталась взлететь и забралась на подоконник. Вечером я забрала птицу и отвезла в Псков. Ехала сова в обычной картонной коробке с прорезями на заднем сиденье, вела себя спокойно — за 100 км не издала ни звука, только изредка скреблась.

Кстати, транспортировать птиц в багажнике не стоит — им нельзя вдыхать выхлопные газы, в таком случае пернатый может не перенести поездку. В коробку можно положить ненужные тряпки или сено. Если птица агрессивная, находится в шоковом состоянии, лучше аккуратно сложить крылья и надеть чулок с прорезью для головы, чтобы она больше себя не травмировала и не усугубила травму. Открытые раны ни в коем случае нельзя смачивать перекисью.

Первый завтрак в Пскове

Очутившись в новом месте, сова испугалась — попыталась забиться в угол, упорхнуть, спрятаться. После тщательного внешнего осмотра Анна и её муж Роман вынесли вердикт: после такого сильного удара птица довольно легко отделалась — крови нигде не было видно. Но сотрясение мозга явно присутствовало, так как налицо была немного заторможенная реакция. Лапы оказались в порядке, переломов не зафиксировали, хватательные рефлексы были в норме. «Восковица в предклювии не содрана, киль не сломан, шея не сломана, голову держит хорошо. Скорее всего, основной удар приняла лобная часть черепа, так как сова смотрит в полете вперёд. Затем по инерции энергия удара распределилась на крылья и лапы. То, что она не порезалась, разбив две рамы, — это чудо», - отметил Роман.

Беспокоит неясыть последний сустав левого крыла, где крепятся махи, — птица не дает высоко поднять крыло, прижимает и клюется. Но перепархивает, что даёт надежду на восстановление связок.

А вот от еды после долгой дороги сова не отказалась — съела куриное сердце, предварительно замоченное в воде и впитавшее её в себя. Именно так пернатый получает необходимую организму воду. Позже ему привезут суточных цыплят.

Лекарствами в первый вечер сову решили не пичкать, чтобы не навредить. Для удобства нового питомца Роман оборудовал присады и жерди на балконе. Утром он нашел разбитую глиняную кружку — хороший знак, который говорит о том, что сова может перелетать на небольшие расстояния. Во время уборки питомица дружелюбно смотрела в глаза спасителя в ожидании завтрака.

«Мы часто птицам давали имена от имени заглавной буквы человека, принесшего их нам. Анна определила его как самца, поэтому будет пока Уль», - подытожил Роман. В ближайшее время сова будет жить в квартире на карантине, так как ей предстоит лечение черепно-мозговой травмы и набор стабильного веса (обнаружены нематоды). После её ждёт просторный вольер по соседству с двумя длиннохвостыми подопечными Анны: у одного - переломы и смещения, у самки - ЧМТ. Если новый питомец восстановится и будет летать на должике, его можно будет выпустить в дикую природу. Но, возможно, он привыкнет к человеку и не захочет улетать.

Что делать, если вы нашли сову

Сообщения о найденных в дикой природе птицах, пострадавших по тем или иным причинам, - в Псковской области не редкость. Чаще всего мелькают новости о спасённых аистах, которых в регионе особенно много. Их реабилитацией занимается «Дом белого аиста», расположенный в Гдовском районе. А вот с совами всё гораздо сложнее — специалистов по ним крайне мало.

Анна Москвина дала несколько советов в помощь людям, которые захотят помочь раненой сове:

1. Снять видео, фото, обратиться за консультацией к специалистам. Иногда птицы прилетают в город, само нахождение птицы среди людей - это не редкость.

2. Если птица сидит неподвижно на земле, не реагирует на приближение людей, или вы видите явную травму — значит, ей требуется помощь. Нужна любая картонная коробка (не клетка и не переноска!). Посадите птицу в коробку и свяжитесь с Анной.

3. Не оставляйте птицу у себя. Не все заболевания пернатых видны на первый взгляд. Сова может выглядеть «здоровой» или быть «ручной», но это впечатление чаще всего обманчиво. И для постановки точного диагноза её необходимо обследовать. Кроме того, по закону дикие животные - это не питомцы, а собственность государства. Их изъятие регулируется природоохранным законодательством.

4. По той же причине каждую птицу, которую вы уже смогли отловить, нельзя выпускать без обследования в природу.

«Вы не представляете, сколько животных люди «спасают» неправильно. Птицы умирают в домах у нашедших их без должного лечения и ухода. А ещё чаще выкидываются больными в лес», - подчеркнула Анна Москвина.

Она призвала людей, которые обнаружат раненую птицу, отключить самонадеянность и амбиции и довериться специалистам. «К сожалению, мы не можем оказывать помощь всем обнаруженным птицам, и от этого особенно обидно за тех, кому помощь оказать мы были способны и готовы, но не смогли из-за людей. Пока у нас вольеры свободны, мы можем принять птиц в определенных количествах», - добавила псковичка.

С птенцами дело обстоит сложнее. Ещё в 2018 году она указывала на то, что порой птенцов голубей или хищных птиц лучше оставить там, где вы их нашли. Природа сама расставит всё по своим местам.

Конечно, Анна не единственная, кто занимается птицами в Псковской области. В регионе есть экопарк «Зооград», где живут в том числе совы. Работают и другие организации, которые содержат хищных птиц, например, ферма «Изборский страус» и «Птичий дворик» недалеко от Ваулиных гор. А псковичка Ольга Бабкина держит прямо у себя дома более 20 питомцев, среди которых барсуки, еноты, совы, сурикаты, лисы и белки.