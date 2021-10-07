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Общество

30 псковских НКО пройдут обучение в продюсерском центре

30 некоммерческих организаций Псковской области пройдут обучение в Продюсерском центре СО НКО до конца года. Об этом рассказал руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 7 октября.

По его словам, семь организаций уже прошли первичную самооценку.

Как отметил Васильев, благодаря фонду президентских грантов есть возможность продвигать в массы некоммерческие организации, в том числе раскрыть потенциал уже существующих НКО в регионе.

Также с помощью системы «ОКНО», которую стратифицировали в Роскачестве, возможна оценка всех процессов, происходящих внутри НКО.

После оценки, выдается сертификат, дающий понимание для органов исполнительной власти, что организация соответствует всем нормам качества.

«По итогам этой работы разрабатывается знак качества, который в дальнейшем мы совместно с общественной палатой будем вручать НКО, как некий знак качества», – отметил Михаил Васильев.

Также Продюсерский центр помогает некоммерческим организациям с работой с целевой аудиторией, а также с усилением НКО для эффективности выполнения задач.

«Есть менеджмент качества, есть диалог с целевой аудиторией. Мы понимаем, что можем презентовать медиа-пакет для внешнего рынка, чтобы предоставить информацию об организации, что она доказала своё качество услуг. Это поможет привлечь большее количество благополучателей и улучшить свою устойчивость», – добавил Михаил Васильев.

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