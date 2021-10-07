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Общество

Елена Николаева: Медиаплан важен для продвижения НКО

Медиаплан важен для продвижения НКО, он должен быть. Об этом заявила руководитель Центра сопровождения НКО Псковской области Елена Николаева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 7 октября.

По ее словам, просвещение важно сейчас в этом плане. «Каждая организация, если будет рассказывать про себя, то до людей будет доходить больше информации, и общество будет относиться к этому по-другому», - считает спикер.

«Центру сопровождения НКО это очень надо, мы оказываем бухгалтерские, юридические услуги.

Елена Николаева порекомендовала пройти оценку качества всем организациям НКО, поскольку, как она считает, важно понимать, чем занимается организация и в каком направлении собирается двигаться дальше.

«Оценка качества показывает, на что нужно обратить внимание, чтобы развиваться, реализовать то, для чего НКО была создана», - сказала Елена Николаева.

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