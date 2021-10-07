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Бабье лето в Псковской области продлится до 10 октября

Бабье лето в Псковской области продлится до 10 октября, пишет «Псковская правда» со ссылкой на начальника регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Дневные температуры в эти дни будут колебаться от +9 до +14 и от +8 до +13 градусов. В ближайшие ночи ожидается от -3 до +3 градусов. После 10 октября пойдут дожди, ночные температуры будут положительных значений, днём - от +5 до +10, от +4 до +9.

До 14-15 октября будут идти дожди, затем снова станет сухо, но погода уже не будет такой комфортной, так как днем термометры покажут не выше +8 градусов. «Таких ясных ночей и дней уже не будет. Погода не будет такой радостной. К нам возвратится та самая осень», - подытожила Нещадимова.

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