Юлия Колесова назвала обучение в продюсерском центре СО НКО полезным опытом

12:50, 07 октября 2021, ПАИ

Заместитель председателя Псковского отделения Российского Детского фонда Юлия Колесова в медиацентре ПАИ 7 октября назвала обучение в продюсерском центре СО НКО опытом, которого раньше не было в регионе.

«Псковское отделение Российского Детского фонда существует 33 года, работает по понятным правилам, медиа нас хорошо знают, и мы находимся в хорошем положении, - рассказала Юлия Колесова. – На рынке НКО нам нужно быть достойными, мы на это смотрим серьезнее и внимательнее».

По словам спикера, Псковское отделение Российского Детского фонда, участвуя в проекте Продюсерского центра, стало задумываться о тех вещах, о которых не задумывалось раньше.

«В процессе прохождения обучения мы уже стали лучше и начали понимать, куда двигаться, - отметила Колесова. – Пускай даже НКО не получит знак качества, это опыт, которого в Псковской области точно не было».