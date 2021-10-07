137 фальшивых банкнот выявили за 9 месяцев в Псковской области

13:01, 07 октября 2021, ПАИ

За 9 месяцев 2021 года в банковском секторе Псковской области выявлено 137 фальшивых денежных знаков. Чуть более половины из них — поддельные банкноты номиналом 5000 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения по Псковской области Центрального банка РФ.

Сообщается, что в регионе было обнаружено и несколько монет достоинством 5 и 10 рублей с признаками подделки. Также изъяты из обращения 11 фальшивых банкнот разных номиналов в иностранной валюте - евро и долларах США.

Эксперты Отделения Псков Банка России отмечают незначительное увеличение числа выявленных поддельных денежных знаков. В частностии, по сравнению с данными за 9 месяцев прошлого года ежемесячное количество выявляемых поддельных денежных знаков Банка России увеличилось в среднем всего на 3 единицы, что не оказывает существенного влияния на уровень фальшивомонетничества в регионе. Количество поддельных денежных знаков иностранных государств увеличилось с 4 банкнот в 2020 до 11 банкнот в 2021 году.