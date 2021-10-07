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Видео: Топ-3 альтернативных достопримечательностей региона – Гдовская крепость

Гдовская крепость вошла в топ-3 любимых мест жителей Псковской области по итогам голосования, которое Псковское агентство информации запустило в рамках флешмоба к 77-летию региона. Крепость заняла первое место в рейтинге. Съемки древних укреплений велись с земли и воздуха.

Напомним, второе место в рейтинге занял опочецкий парк «Городской вал» (577, или 28,3 % голосов), третье - Трутневские пещеры в Гдовском районе, которые набрали 291 голос, или 14,27 %. Глава Опочецкого района Юрий Ильин прокомментировал итоги флешмоба Псковского агентства информации, в котором парк «Городской вал» занял второе место. Главный редактор газеты «Красный маяк» (Опочецкий район) Людмила Митрофанова также сопроводила комментарием итоги флешмоба.

Напомним, ПАИ предложило псковичам вспомнить уникальные уголки родного края и рассказать о них. В адрес редакции поступило несколько десятков самых разных мест на территории нашего края.

В список любимых вошли 80 мест на территории Псковской области. Подводя промежуточные итоги, из списка мы исключили десять самых известных, раскрученных локаций региона: Троицкий собор (Псков), Пушкинские Горы и Пушкинский музей-заповедник, Псково-Печерский монастырь и окрестности, цепные мосты в Острове и окрестности, Изборская крепость и Мальская долина, Мирожский монастырь (Псков), Снетогорский монастырь (Псков), Талабские острова (Псковский район), Усадьба Ореховно (Пустошкинский район), Выбуты (Псковский район).

Из оставшегося списка, в который вошли 70 мест, псковичи выбрали топ-10, а затем и тройку лидеров. Участие в голосовании приняли почти две тысячи человек со всех уголков региона.

Все новости о флешмобе ПАИ к 77-летию Псковской области можно посмотреть в специальном сюжете здесь.

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