Лиса напугала жителей опочецкой деревни и схватила птицу
Лиса пришла в центр деревни Песчивка Опочецкого района, передает корреспондент районной газеты «Красный маяк».
Дикое животное провело в деревне несколько часов. По словам очевидцев, лиса пришла к территории Опочецкого филиала «Псковавтодор». На глазах у жителей населенного пункта животное схватило зубами птицу.
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Фото: Районная газета «Красный маяк»
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Фото: Районная газета «Красный маяк»
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Фото: Районная газета «Красный маяк»
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Фото: Районная газета «Красный маяк»
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Фото: Районная газета «Красный маяк»
Исполняющий обязанности начальника станции по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам Алексей Федяев подчеркнул, что сейчас дикие животные все чаще заходят в населенные пункты. «Они идут за пропитанием», - уточнил он.
Ранее лиса с бешенством пришла в Великие Луки.
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