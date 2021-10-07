Лиса напугала жителей опочецкой деревни и схватила птицу

13:17, 07 октября 2021, ПАИ

Лиса пришла в центр деревни Песчивка Опочецкого района, передает корреспондент районной газеты «Красный маяк».

Дикое животное провело в деревне несколько часов. По словам очевидцев, лиса пришла к территории Опочецкого филиала «Псковавтодор». На глазах у жителей населенного пункта животное схватило зубами птицу.



Фото: Районная газета «Красный маяк»



Фото: Районная газета «Красный маяк»



Фото: Районная газета «Красный маяк»



Фото: Районная газета «Красный маяк»



Фото: Районная газета «Красный маяк»









Исполняющий обязанности начальника станции по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам Алексей Федяев подчеркнул, что сейчас дикие животные все чаще заходят в населенные пункты. «Они идут за пропитанием», - уточнил он.

Ранее лиса с бешенством пришла в Великие Луки.