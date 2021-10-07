Жителям Псковской области рассказали, что делать при встрече с лисой

13:24, 07 октября 2021, ПАИ

Что делать при встрече с лисой и другими дикими животными, рассказал исполняющий обязанности начальника станции по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам Алексей Федяев, передает корреспондент районной газеты «Красный маяк».

Специалист отметил, что лисы, енотовидные собаки, барсуки, ежи и мышевидные грызуны являются основными переносчиками вируса бешенства. «Нельзя ни в коем случае брать их на руки. Помните: добрых лис, барсуков, енотов не бывает, и если на ваш участок пришло животное из леса, не подходите к нему сами и не допускайте домашних питомцев», - отметил Алексей Федяев.

По его словам, вирус достаточно долго сохраняется и в погибших животных, поэтому, никогда не стоит подпускать домашних питомцев к ним.

«Кроме того, человека могут заразить домашние питомцы, покусанные бешеными дикими животными. Если вы считаете, что животные на цепи и за забором защищены полностью, это неверно. Бешенство с древних времён и до наших дней считается одним из самых страшных инфекционных заболеваний. Это вирус, который тяжело поражает нервную систему, а также головной мозг и характеризуется смертельным исходом», - добавил эксперт.

Ранее жители опочецкой деревни встретили лису, которая на их глазах схватила птицу.