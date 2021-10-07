Псковский инфекционист о дистанционном обучении школьников: Это своевременное решение властей

14:02, 07 октября 2021, ПАИ

«Дистанционное обучение в школах ввели сейчас своевременно, потому что как только власти отследили подъем заболеваемости, то пошли на опережение», - заявила врач-инфекционист, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова, комментируя Псковскому агентству информации решение о необходимости введения дистанционного обучения для снижения заболеваемости COVID-19 среди детей.

«Было очень важно разъединить детей, поскольку школа, классы создают кучность, проблемы также создают требования ношения масок — добиться от детей этого сложно. Разобщение - одна из методик предотвращения дальнейшего неуправляемого развития вирусных инфекций», - считает Елена Карзанова.

По ее словам, сейчас регион снова находится в начале подъема заболеваемости. «Мы сейчас наблюдаем однозначный подъем, поступают в инфекционную больницу дети и взрослые. Конечно, больше поступает взрослых в медучреждения, они болеют тяжелее. Я хочу, чтобы это закончилось уже все быстрее», - добавила она.

Елена Карзанова выступает за вакцинацию. Она отметила, что инфекционная патология редко бывает очень легкой. По ее мнению, летом, когда были введены принудительные меры по вакцинации, было заметно - пошел спад заболевания коронавирусом. Но сейчас, как подчеркнула Карзанова, жители региона «снова расслабились и потеряли бдительность».

«Я только за, чтобы люди могли восстанавливаться, ездить в отпуска, но почему-то обыватели не понимают, что еще ничего не закончилось [пандемия коронавируса - ПАИ], и когда закончится — не понятно. Больных становится больше, нужно принять взвешенные решения», - заключила собеседница агентства.

30 сентября прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором приняли решение ввести дистанционный формат обучения в школах некоторых муниципалитетов Псковской области с 4 октября по 10 октября.