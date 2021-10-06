Правительство РФ утвердило 42 стратегические инициативы развития
Правительство России утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в два этапа – до 2024 года и до 2030-го, сообщает ТАСС.
По словам председателя правительства Михаила Мишустина, инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов. «Всего инициатив – 42, они делятся по шести ключевым направлениям», – уточнил премьер-министр.
Реализация 42 инициатив потребует 4,6 трлн рублей в период до 2024 года.
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