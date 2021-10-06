За 9 месяцев 2021 года СберБанк заработал 937 млрд рублей чистой прибыли

15:49, 07 октября 2021, ПАИ

За 9 месяцев 2021 года СберБанк заработал 937 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала составила 25,5%, сообщила старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы» Александра Бурико.

«В сентябре 29 млн наших клиентов пенсионеров и военнослужащих получили государственные выплаты на свои счета в СберБанке. Мы дополнили программу господдержки выгодными предложениями от экосистемы Сбера. Эти меры, наряду с органическим ростом, позволили увеличить количество активных подписчиков СберПрайм до 3,3 млн человек», - добавила Бурико.

Чистый процентный доход Сбербанка по итогам 9 месяцев составил 1 184,2 млрд руб. и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 12,2% на фоне роста кредитного портфеля клиентов и роста доходности работающих активов, в том числе, по плавающим ставкам вслед за повышением рыночных ставок в экономике.

Чистый комиссионный доход вырос на 16,1% г/г и составил 423,5 млрд руб. Основным драйвером остаются операции с банковскими картами и эквайринг. Зачисление единовременных выплат пенсионерам и военнослужащим оказало дополнительное положительное влияние на транзакционную активность клиентов.

Операционные расходы составили 485,1 млрд руб. и выросли на 10,9% относительно 9 месяцев 2020 года на фоне пересмотра заработной платы сотрудников в июле и календаризации расходов в 2021 году. Отношение расходов к доходам составило 27,9%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 9 месяцев составили 98 млрд руб., что в 5 раз меньше расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии и ограничительных мер. Расходы на риск в сентябре составили 2,4 млрд руб., включая восстановление резервов на 4,5 млрд руб. за счет укрепления рубля по отношению к основным валютам. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильной на уровне 2,3%.

Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,8 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 9 месяцев 2021 года составила 1 155,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 1,7 раз и составила 936,7 млрд руб.

По итогам сентября активы банка выросли без учета валютной переоценки на 0,9% и превысили 36,4 трлн руб. за счет кредитов.

Совокупный кредитный портфель вырос на 1,5% без учета валютной переоценки и в сентябре 2021 года превысил 26,1 трлн руб.

За месяц корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб., с начала года – более 9,9 трлн руб. Портфель вырос на 1,0% в сентябре и на 4,6% с начала года без учета валютной переоценки. На 1 октября 2021 года портфель корпоративным клиентам превысил 16 трлн руб.

Частным клиентам в сентябре выдана рекордная сумма кредитов – 534 млрд руб., из них 274 млрд руб. потребительских кредитов и около 260 млрд руб. ипотечных. Работа с застройщиками, программы поддержки и цифровые сервисы способствуют повышению доступности ипотечных продуктов.

Розничный портфель в сентябре вырос на 2,2% и на 1 октября превысил 10 трлн руб.

Портфель ценных бумаг сократился за сентябрь на 0,2% до 5 156,3 млрд руб. за счет погашения корпоративных облигаций и переоценки еврооблигаций.

Средства физических лиц увеличились на 1,2% без учета валютной переоценки до 16,3 трлн руб. в том числе за счет зачисления единоразовых социальных выплат населению в сентябре. Средства на счетах эскроу продолжили расти на фоне высоких темпов выдачи ипотеки и на 1 октября превысили 1,3 трлн руб.

Средства юридических лиц на 1 октября составили 8,5 трлн руб., за месяц увеличившись на 2,6% без учета валютной переоценки в основном за счет роста срочных депозитов.

Совокупные средства клиентов в сентябре выросли на 1,7% без учета валютной переоценки и составили 24,8 трлн руб.

В сентябре Сбербанк впервые выпустил дисконтные бескупонные облигации номинальным объемом 15 млрд руб. и сроком обращения 3,5 года.

Базовый и основной капиталы в сентябре изменились незначительно и составили 3 819 млрд руб. и 3 969 млрд руб. соответственно.

Общий капитал вырос на 87 млрд руб. или 1,8% преимущественно за счет заработанной в сентябре прибыли.

Достаточность базового и основного капитала на 1 октября составила 11,17% и 11,61% соответственно. Расчет данных показателей не учитывает прибыль, заработанную в период с января по сентябрь 2021 года включительно, до момента проведения ее аудита в соответствии с Положением Банка России №646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

Активы, взвешенные с учетом риска*, изменились незначительно.

млрд руб. 1 окт’21* 1 сен’21 1окт’21* / 1 сен'21 1 янв’21 1 окт’21*/ 1 янв’21 Капитал Базовый 3 819 3 826 -0,16% 3 581 6,65% Основной 3 969 3 976 -0,16% 3 731 6,38% Общий 5 016 4 929 1,77% 4 661 7,63% Достаточность капитала Базовый Н1.1, мин. 4,5% 11.17% 11,19% -0.02 п.п. 11,19% -0.02 п.п. Основной Н1.2, мин. 6,0% 11.61% 11,63% -0.02 п.п. 11,66% -0.05 п.п. Общий Н1.0, мин. 8,0% 14.65% 14,40% 0.25 п.п. 14,54% 0.11 п.п. Активы с учетом риска 34 232 34 228 0.01% 32 042 6.83%

*оперативные данные