Врезавшийся на Chevrolet в такси пьяный пскович получил условный срок

16:29, 07 октября 2021, ПАИ

Условный срок получил пскович за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

8 февраля водитель Chevrolet в состоянии алкогольного опьянения на улице Карбышева, 26 в Пскове совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении такси марки Renault. В результате ДТП пострадала пассажирка такси.

Псковский городской суд признал мужчину виновным. Его приговорили к трём годам условного заключения и лишению прав на тот же срок. Приговор суда в законную силу не вступил.