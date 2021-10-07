Музыкальная скамейка появилась в Пскове

16:06, 07 октября 2021, ПАИ

Музыкальную скамейку с коваными декоративными элементами установили на улице Калинина в Пскове. Как сообщил в своём Instagram-аккаунте вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, ранее он выступил с инициативой сделать такой подарок для города за свой счёт.

«Идея была поддержана. Мы установили скамейку по согласованию с властями муниципалитета», – написал депутат.

Сиденье скамейки выполнено в виде клавиатуры пианино. Также рядом со скамейкой находится кованый фонарь с зонтиком.