Музыкальная скамейка появилась в Пскове
Музыкальную скамейку с коваными декоративными элементами установили на улице Калинина в Пскове. Как сообщил в своём Instagram-аккаунте вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, ранее он выступил с инициативой сделать такой подарок для города за свой счёт.
«Идея была поддержана. Мы установили скамейку по согласованию с властями муниципалитета», – написал депутат.
Сиденье скамейки выполнено в виде клавиатуры пианино. Также рядом со скамейкой находится кованый фонарь с зонтиком.
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