Фильм о подвиге советских воздушных асов «Летчик» выходит на киноэкраны 4 ноября

16:17, 07 октября 2021, ПАИ

Новый фильм Рената Давлетьярова «Летчик» о подвиге советских воздушных асов выходит на экраны российских кинотеатров 4 ноября 2021 года, накануне 80-й годовщины контрнаступления войск Красной Армии под Москвой, во время которого и развиваются события фильма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В центре сюжета — история советского летчика Николая Комлева, чей самолет был сбит во время воздушного боя зимой 1941 года. Пилот получил ранение, но выжил и на протяжении нескольких дней пробирался к своим. Герою Петра Федорова приходится переплывать ледяные реки, преодолевать буреломы, проваливаясь в снега, и противостоять голодным волкам, рискуя в любой момент быть пойманным фашистами, которые объявили на него настоящую охоту.

Николай Комлев — собирательный образ героического советского летчика. Широко известна судьба Алексея Петровича Маресьева, о чьем подвиге военный корреспондент Борис Полевой написал «Повесть о настоящем человеке». Однако это лишь одна история подобного подвига. Советских летчиков-героев, вернувшихся в авиацию после ампутации ног, было девять, в т. ч.: Белоусов Леонид Георгиевич, Грисенко Александр Иванович, Кузьмин Георгий Павлович, Левицкий Михаил Николаевич, Любимов Иван Степанович, Маликов Илья Антонович, Сорокин Захар Артемович, Киселев Иван Михайлович. При создании фильма авторы отдали дань уважения всем им, их имена и истории можно узнать в финальных титрах фильма.

Работа над фильмом длилась более двух лет. Чтобы полностью погрузиться в историю и вместе с героями пройти все испытания, «Летчика» нужно смотреть именно на большом экране — в этом уверены авторы фильма.

«В нашем фильме не только война — в нем есть сильная любовная линия, которая появилась, поскольку нашей задачей было рассказать жизненную историю. Ведь именно мысль о доме, о родных, о любимой — это то, что помогало не сдаваться солдатам даже в самых страшных ситуациях. До самого финального кадра главный герой доказывает, что разум сильнее тела. И поэтому наш фильм будет понятен и интересен любому зрителю», — говорит продюсер Дмитрий Пристансков.