Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Мини-резиденция французских художников откроется в Пскове в ноябре

Генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге и Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина обсудили возможные форматы взаимодействия: в дальнейшем стороны планируют как сценические, так и мультимедийные совместные проекты. Пушкинский театр с официальным визитом посетил Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Гости осмотрели основные театральные площадки – большую и малую сцены, «Маленький театр», Новый зал и галерею «Цех».

«Псковские зрители, интересующиеся театром и визуальными искусствами, несомненно, помнят совместные проекты с Французским культурным институтом, которые проходили в Псковском театре драмы начиная с 2014 года (выставки, лекции, кинопоказы). По решению российского и французского правительства 2021 год объявлен «Перекрестным годом межрегионального сотрудничества России и Франции». Мы уверены, что наше сотрудничество будет развиваться и в последующие годы. Например, уже сейчас обсуждается идея выступления артистов из Франции на площадке Псковского театра следующим летом», – отметила заместитель художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марина Николаева.

Генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге является давним партнером Псковского театра драмы, и стороны намерены продолжить реализацию совместных проектов.

В начале ноября планируется мини-резиденция в Пскове французских художников Анн-Софи Эмар и Габриэля Сушера в рамках их межрегионального тура. В галерее «ЦЕХ» будет представлен проект «Корень», посвященный концепту памяти.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

07 октября 2021

Фильм о подвиге советских воздушных асов «Летчик» выходит на киноэкраны 4 ноября
07 октября 2021

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
07 октября 2021

Снимающие фильмы в Псковской области кинокомпании получат субсидии
06 октября 2021

Псковская научная библиотека приглашает на выставки
06 октября 2021

Фоторепортаж: ЧС на нефтебазе ликвидировали в Пскове

05 октября 2021

В октябре на платформе Кинопоиск HD можно посмотреть новый фильм Дмитрия Месхиева
05 октября 2021

Фоторепортаж: Вышел с работы – темно ...

05 октября 2021

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...