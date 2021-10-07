Мини-резиденция французских художников откроется в Пскове в ноябре

16:20, 07 октября 2021, ПАИ

Генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге и Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина обсудили возможные форматы взаимодействия: в дальнейшем стороны планируют как сценические, так и мультимедийные совместные проекты. Пушкинский театр с официальным визитом посетил Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Гости осмотрели основные театральные площадки – большую и малую сцены, «Маленький театр», Новый зал и галерею «Цех».

«Псковские зрители, интересующиеся театром и визуальными искусствами, несомненно, помнят совместные проекты с Французским культурным институтом, которые проходили в Псковском театре драмы начиная с 2014 года (выставки, лекции, кинопоказы). По решению российского и французского правительства 2021 год объявлен «Перекрестным годом межрегионального сотрудничества России и Франции». Мы уверены, что наше сотрудничество будет развиваться и в последующие годы. Например, уже сейчас обсуждается идея выступления артистов из Франции на площадке Псковского театра следующим летом», – отметила заместитель художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марина Николаева.

Генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге является давним партнером Псковского театра драмы, и стороны намерены продолжить реализацию совместных проектов.

В начале ноября планируется мини-резиденция в Пскове французских художников Анн-Софи Эмар и Габриэля Сушера в рамках их межрегионального тура. В галерее «ЦЕХ» будет представлен проект «Корень», посвященный концепту памяти.