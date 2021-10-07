Капремонт ждёт Новосокольническую межрайонную больницу

16:40, 07 октября 2021, ПАИ

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Объявлен аукцион на капитальный ремонт ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница». Документация опубликована на сайте госзакупок.

Планируется привести в порядок здание главного корпуса в Новосокольниках. На эти цели запланировано порядка 4 млн рублей. Средства предусмотрены в бюджете Псковской области в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Подрядчику предстоит отремонтировать оконные и дверные блоки, приямки, устроить козырьки, привести в порядок крыльцо, выполнить внутреннюю отделку кабинетов первого этажа здания, провести устройство водосточной системы. Работы требуется завершить до 24 декабря.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 19 октября 2021 года.