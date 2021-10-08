Комфортная жизнь за городом: «Псковжилстрой» предлагает коттеджи в поселке «Малая родина»

09:53, 08 октября 2021, ПАИ

В деревне Борисовичи Псковского района продолжается строительство уникального коттеджного поселка. Его уникальность в том, что псковичи могут наслаждаться комфортной жизнью на природе, не лишая себя привычных удобств. Все дома подключены ко всем городским коммуникациям. О других преимуществах жизни за городом рассказал руководитель «Псковжилстроя» Владислав Абрамов.

Комфортно, как в квартире

В настоящее время на территории коттеджного поселка построены и готовы к эксплуатации восемь домов, в двух из них уже живут семьи. Все дома обеспечены центральной канализацией, центральной водой, центральным газоснабжением и электричеством. Газовое отопление также подведено к каждому дому. Всего в поселке будет 15 домов, 10 – одноэтажных и пять – двухэтажных, размерами от 125 до 160 квадратных метров. Количество комнат в домах варьируется от трех до пяти.

«В каждом коттедже, независимо от этажности, находится два санузла, большая кухня с залом площадью более 20 квадратных метров», - отметил Владислав Абрамов.

Свой собственный большой двор

Каждый владелец дома сможет оградиться от соседей забором или живой изгородью.

«Для того чтобы не было шумно, нужно на участке сажать деревья, кто-то сажает кустарники живой изгородью, туи, деревья. Живая изгородь нужна, она защищает от снега, ветра и дорожной пыли, является своеобразной шумоизоляцией», - отметил руководитель «Псковжилстроя».

Участки земли у коттеджа размером от 6,5 до 10 соток позволяют разместить у себя во дворе огород, сад или зону барбекю. Каждый хозяин сможет облагородить свою территорию так, как ему нравится.

В настоящее время на территории поселка проводятся работы по обустройству дороги, вырыт котлован под дорогу, который засыпается песком. Для пешеходов также будут обустроены дорожки.

«С автомобильной дороги у каждого жильца будет свой съезд к дому», - отметил Абрамов.

Перед каждым домом будет собственная парковка, на которой может разместиться около трех-четырех автомобилей. Помимо этого, в самом поселке будет гостевая парковка на восемь автомобилей.

Тепло даже зимой

Дома сделаны из плитного фундамента толщиной 400 миллиметров, газосиликатных блоков. Для наружных работ использовалась декоративная штукатурка. Вокруг дома обустроена отмостка. Также предусмотрено утепление цоколя и кровли, устройство двухскатной кровли с чердаком.

«Дома теплые, люди там прожили зиму с 30-градусными морозами и остались довольны», - отметил Владислав Абрамов.

Отопление у домов индивидуальное. Каждый коттедж оборудован двухконтурными газовыми котлами, один контур предусмотрен для отопления дома, второй – для подачи горячей воды.

Нет соседей за стенкой

Близость к природе и комфорт уединения являются главными преимуществами жизни за городом. Кроме того, псковичей привлекает стоимость. Купить коттедж можно даже дешевле, чем квартиру в новостройках.

«Единственное неудобство – это самому убирать свой участок», - отметил Абрамов.

Кроме того, поселок «Малая родина» находится практически в черте города. Рядом располагаются магазины, развитая инфраструктура.

Школа, детский сад и поликлиника

Через 5 лет в коттеджном поселке планируется построить школу, детский сад и поликлинику. Также предусмотрено строительство продуктового магазина в самом поселке.

«У нас есть свободный участок, на котором предполагается сделать магазин, - рассказал Владислав Абрамов. – Но мы пока не знаем, насколько это будет экономически эффективно».

Остальные коттеджи «Псковжилстрой» планирует достроить до конца весны 2022 года.