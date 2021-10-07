Клирик подворья Псково-Печерского монастыря Виктор Петров скончался от COVID-19
7 октября на 61-м году жизни от коронавирусной инфекции скончался клирик подворья Псково-Печерского монастыря, диакон Виктор Петров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
«Отец Виктор нёс служение в сане диакона более 25 лет. Просим молитв о новопреставленном диаконе Викторе», – отметили в пресс-службе.
Напомним, вчера от последствий коронавируса скончался настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла на острове Белова Псковского района, иерей Сергий Демидов.
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