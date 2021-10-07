Более 40 юношей из Псковской области призовут в Северо-Западный округ Росгвардии

17:08, 07 октября 2021, ПАИ

Более 40 юношей будут призваны военными комиссариатами Псковской области этой осенью для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных, - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

В ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим в военкоматах будет выдана полевая форма образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Призыв проходит в условиях повышенных противоэпидемиологических требований, на сборных пунктах военных комиссариатов молодые люди сдадут тест на наличие новой коронавирусной инфекции, получат средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.