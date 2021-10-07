Стали известны подробности возгорания на крыше одного из домов в Пскове

17:56, 07 октября 2021, ПАИ

Подробности возгорания на крыше одного из домов в Пскове сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Оказалось, что на крыше строящегося дома в ЖК «Александрия» на улице Технической, 11 горел пеноплекс, уложенный на кровлю на площади 40 квадратных метров.

Напомним, что сегодня, 7 октября, около в 15:00 произошло возгорание в недостроенном доме в ЖК «Александрия». На месте происшествия работали семь единиц техники пожарной охраны и 15 человек личного состава.

Причины возгорания выясняются.