Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Стали известны подробности возгорания на крыше одного из домов в Пскове

Подробности возгорания на крыше одного из домов в Пскове сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Оказалось, что на крыше строящегося дома в ЖК «Александрия» на улице Технической, 11 горел пеноплекс, уложенный на кровлю на площади 40 квадратных метров.

Напомним, что сегодня, 7 октября, около в 15:00 произошло возгорание в недостроенном доме в ЖК «Александрия». На месте происшествия работали семь единиц техники пожарной охраны и 15 человек личного состава.

Причины возгорания выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

07 октября 2021

Житель Порхова запинал насмерть женщину и получил срок
07 октября 2021

Суд наказал питерского влогера за распространение фейковой информации о коронавирусе
07 октября 2021

Стали известны подробности возгорания на крыше одного из домов в Пскове
07 октября 2021

Врезавшийся на Chevrolet в такси пьяный пскович получил условный срок
07 октября 2021

Пожар произошел на крыше одного из домов ЖК «Александрия» в Пскове

07 октября 2021

Автомобиль загорелся при производстве ремонтных работ в Великолукском районе
07 октября 2021

Тело мужчины обнаружили на дороге в Новоржевском районе
07 октября 2021

Автомобиль съехал в кювет в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...