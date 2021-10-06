Заседание регионального совета по инвестициям прошло в Пскове

17:38, 07 октября 2021, ПАИ

7 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание регионального совета по инвестициям, сообщили в пресс-службе администрации региона.

На мероприятии был рассмотрен индекс административного давления на предпринимательское сообщество Псковской области. Глава региона отметил, что ежегодное обсуждение его основных позиций позволяет фиксировать изменения в структуре отношений, соответствующим образом корректировать межведомственное взаимодействие.

«Прошлый год прошел в условиях противодействия пандемии, когда в качестве одной из мер поддержки бизнеса был введен мораторий на проверки. Поэтому в этой части принципиальных изменений индекса нет, но необходимо и дальше продолжать работу по обеспечению комфортных условий для работы предпринимателей», — заметил глава региона.

С подробным докладом по теме выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Он рассказал, что по итогам 2020 года Псковская область занимает 18-ю строчку рейтинга, не потеряв свое место в группе «А», куда входят субъекты, достигшие наименьших показателей по уровню административного давления на бизнес.

По итогам анализа деятельности контрольно-надзорных органов Аркадий Мурылев отметил снижение в регионе доли проверяемых организаций и количества выписанных штрафов, а также существенное повышение количества вынесенных предупреждений.

Территориальным органам федерального контроля рекомендовано проводить проверочные мероприятия согласно рискориентированному подходу. При вынесении решений по результатам рассмотрения дел об административном правонарушении в обязательном порядке учитывать возможность смягчения административного наказания.

Михаил Ведерников согласился с озвученными предложениями, за исключением работы региональных управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

«Здесь никаких предупреждений быть не может. Мы должны понимать, что, если эти структуры не будут четко работать, следующим шагом может стать то, что мы закроем всю экономику региона», — подчеркнул губернатор.

В продолжение заседания участники путем открытого голосования единогласно одобрили две заявки на предоставление земельных участков без торгов для размещения объектов социально-культурного значения. Речь идет о выделении в Пскове участка площадью 2,3 га под нужды приюта для животных, в Псковском районе - участка площадью 3 тыс. кв. метров под строительство футбольного поля с последующим расширением функционала спортивной зоны.

Далее Совет утвердил инвестиционный проект по развитию в регионе промышленного технопарка «Электрополис». Он реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Цель — развитие промышленного потенциала области и привлечение в регион новых резидентов — субъектов МСП для реализации проектов освоения производства промышленной продукции. Объем инвестиций составляет порядка 300 млн рублей.