«Зоозащита» получила землю под строительство нового приюта для бездомных животных

15:44, 07 октября 2021, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Зоозащита» получила землю под строительство нового зооприюта. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель волонтёрского объединения Вера Короткова.

Она напомнила, что еще в 2019 году Псковское областное Собрание депутатов поддержало законопроект о предоставлении земельных участков для строительства зооприютов без проведения торгов. Много времени ушло на сбор необходимых документов, поиск подходящего участка, и только сейчас удалось добиться решения вопроса. Вера Короткова отметила, что 7 октября представители «Зоозащиты» присутствовали на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, где заявили о необходимости ускорить выделение участка. Это необходимо для того, чтобы успеть подать заявку на грант.

«Мы землю возьмем, потом что? Смотреть на неё? Там очень неровный участок, 2,5 га на улице Лесной в Крестах в районе виадука. Лес, кусты, заболоченные участки. Много месяцев и денег потребуется, чтобы привести его в порядок», - пояснила Вера Короткова.

Она напомнила, что благодаря неравнодушным гражданам удалось собрать 1 млн рублей на строительство нового приюта - сейчас «Лесопилка» находится на чужой территории и платит ежемесячно десятки тысяч рублей за аренду. Но будет нецелесообразно направить эти деньги на расчистку участка, лучше оставить их для обустройства самого приюта.

Вера Короткова отметила, что на совещании присутствовала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина. Она поддержала проект зоозащитников и обратила внимание, что помимо основной деятельности они занимаются работой с детьми, эколого-биологическим просвещением. «Это вызвало одобрение губернатора. Он сказал, что ему нравится, как мы работаем», - заметила руководитель «Зоозащиты» и напомнила, что это уже не первая встреча зоозащитников с Михаилом Ведерниковым. В частности, он положительно отзывался о работе организации в ходе регионального форума социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие».

Вера Баданина уточнила, что глава региона подписал документы на предоставление земли. Теперь их останется только зарегистрировать. Зоозащитники берут участок в аренду у города без процедуры торгов. «Земля дана нам на долгие годы вперед. Губернатор разрешил нам строить там приют. Но это будет не просто приют — на его базе мы хотим сделать эколого-познавательный центр. Там будут учебные классы для школьников. Мультимедиа у нас уже есть, мы можем не выезжать в школы, а показывать всё на месте», - поделилась Вера Короткова.

По её словам, первую часть проекта планируется реализовать в ближайший год. В первую очередь, нужно подготовить участок и построить на нём тёплое здание, где разместится операционное отделение, кошачье, кухня, комната для персонала. «Просто построить вольеры и перевезти туда животных — не наш план. Надо построить что-то теплое. Сейчас есть материалы и способы строительства в сжатые сроки. Рассчитываю, что за этот год мы сделаем что-то, чтобы перевезти теплую часть. Чтобы ни люди, ни животные не мерзли. Последний этап — перевозка здоровых собак, которые сидят на будках», - рассказала Вера Короткова.

Она подчеркнула важность того, что волонтерам дали возможность строить приюты, пусть даже это основано на грантах. Зоозащитница заметила, что только на муниципальные средства это делать сложно, о чем говорил и глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов: самый дешевый приют, который отвечает всем требованиям, стоит не менее 5 млн рублей.

Напомним, Псковская областная общественная организация «Зоозащита» завершила реализацию проекта «Друзей терять не надо» на средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.