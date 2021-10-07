Детская мотошкола «А» готовится к открытию в Пскове
Детская мотошкола «А» в Пскове готовится к открытию. Об этом сообщается на странице создателей объединения в соцсети «ВКонтакте».
Уже получен один из первых мотоциклов для детской мотошколы, а также детская мотоэкипировка.
Напомним, это будет социальный проект псковской мотошколы «А» и местного мотоклуба «Позитивная механика». К его реализации подключился местный магазин, специализирующийся на продаже мототоваров.
В Псковской детской мотошколе будут обучать детей и подростков управлять маленькими мотоциклами. Также планируются различные мероприятия, связанные с безопасностью несовершеннолетних на дорогах общего пользования, в том числе при использовании двухколёсной техники.
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