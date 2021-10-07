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Суд наказал питерского влогера за распространение фейковой информации о коронавирусе

За распространение фейковой информации о коронавирусе в Санкт-Петербурге осудили влогера. Фото industriall-union

Приморский суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело о фейковой информации о коронавирусе, которую распространил влогер Антон Мысливец, сообщает TJournal. На своём YouTube канале «Крамола» он разместил ролик «Мир после вируса, планета после обнуления», где утверждал, что коронавирус придуман специально для уменьшения численности людей на планете. В этом же видео Антон говорил, что после прививок смерть наступает в течение 180-360 дней.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил влогера к 200 часам обязательных работ.

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