Туристский информационный центр Псковской области предлагает карты туриста
Туристский информационный центр Псковской области сообщает о наличии бесплатных карт для туристов.
Бесплатная карта туриста поможет вам сориентироваться в историческом центре города, подскажет, какие объекты Пскова стоит посетить, расскажет, что обязательно надо успеть сделать, если вы приехали в Псковскую область, подскажет, где остановиться, где поесть и как заказать экскурсию в регионе.
Карту можно получить в офисе Туристского информационного центра Псковской области по адресу Октябрьский проспект, 14 (вход с улицы Пушкина).
Режим работы:
Пн. - пт.: 9:00 - 18:00
Сб. - вс.: 10:00 - 16:00
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Псковичей просят помочь с лечением двух подопечных приюта «Лесопилка», попавших в беду
Елена Карзанова: QR-коды повысят ответственность жителей Псковской области за свое здоровье