Туристский информационный центр Псковской области предлагает карты туриста

18:27, 07 октября 2021, ПАИ

Туристский информационный центр Псковской области сообщает о наличии бесплатных карт для туристов.

Бесплатная карта туриста поможет вам сориентироваться в историческом центре города, подскажет, какие объекты Пскова стоит посетить, расскажет, что обязательно надо успеть сделать, если вы приехали в Псковскую область, подскажет, где остановиться, где поесть и как заказать экскурсию в регионе.



Карту можно получить в офисе Туристского информационного центра Псковской области по адресу Октябрьский проспект, 14 (вход с улицы Пушкина).



Режим работы:

Пн. - пт.: 9:00 - 18:00

Сб. - вс.: 10:00 - 16:00



